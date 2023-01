Ongeval Echten: auto tegen boom, bestuurder gewond

Op de Oshaarseweg bij het Drentse Echten is vrijdagmiddag door onbekende oorzaak een automobilist tegen een boom gereden.

Bestuurder gewond

De bestuurder liep hierbij verwondingen op die van dusdanige aard waren dat opname in het ziekenhuis noodzakelijk is. Een berger heeft de auto, die door de botsing behoorlijk beschadigd is, geborgen.