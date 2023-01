2022 derde jaar op rij met oversterfte

In 2022 overleden 170 duizend mensen. Dat waren er 14,5 duizend (9,3 procent) meer dan verwacht. In iedere leeftijdsgroep was de sterfte hoger dan verwacht. Vooral in de GGD-regio's Flevoland, Drenthe en Hollands-Noorden stierven meer mensen. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige jaarcijfers.

De oversterfte in 2022 was iets lager dan in 2021 en 2020, maar een stuk hoger dan in jaren met zware griepgolven (zoals 2015 en 2018). In de eerste drie maanden van 2022 was er geen oversterfte, maar vanaf eind maart wel. Sinds die tijd was er in vrijwel elke week oversterfte. Half maart begon een griepepidemie die dertien weken duurde, en sinds half december was er opnieuw een griepepidemie. Ook komt er nog steeds COVID-19 voor. In 2020 en 2021 viel de oversterfte grotendeels samen met de COVID-19-sterfte, er was toen geen griepepidemie.

Sterfte aan COVID-19 tot en met september lager dan oversterfte

Voor de overledenen tot en met september 2022 is de doodsoorzaak bekend bij het CBS; er overleden 6 477 mensen aan COVID-19. Dat zijn er iets minder dan de oversterfte in die periode (7,7 duizend). In 2021 en 2020 was de sterfte aan COVID-19 hoger dan de oversterfte. Over de hele pandemie gezien is de COVID-19-sterfte groter dan de oversterfte.