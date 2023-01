Uitspraak in zaak rond steekpartij Herestraat in Groningen

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. De man trok bij een ruzie in de Herestraat in Groningen een mes, waarmee hij de persoon met wie hij ruzie had en een ander die tussenbeide probeerde te komen meerdere keren stak/sneed.