Twee aanhoudingen na woningbrand Burgh-Haamstede

Agenten hebben kort nadat er brand uitbrak bij een woning aan het Sluispad in Burgh-Haamstede een 33-jarige Duitse man en zijn 15-jarige dochter aangehouden. Ze worden er van verdacht brand te hebben gesticht bij de woning.

De twee verdachten werden woensdag 18 januari rond 1.50 uur op de A58 ter hoogte van Kapelle aangehouden. De brand bij de woning werd rond 1.15 uur ontdekt. Er zijn bij de brand geen slachtoffers gevallen omdat er op dat moment niemand thuis was. De twee verdachten zijn ingesloten, de auto van de man is voor onderzoek in beslag genomen. Forensische opsporing en recherche hebben onderzoek gedaan bij de woning.

Vanwege onderzoeksbelang deelde de politie deze informatie niet eerder. Het tweetal zit nog vast.