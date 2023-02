Meer webshops in Nederland: 5 tips voor het beginnen van een webshop

De afgelopen jaren zat de e-commerce branche in Nederland flink in de lift.

Grotere vraag online bestellen door coronacrisis

De coronacrisis en de daarbij horende lockdowns zorgde voor een grotere vraag naar de mogelijkheid om online te kunnen bestellen. Nu er zoveel webwinkels te vinden zijn in ons land verwachten experts in 2023 meer overnames van dergelijke platforms.

Dit is dus je kans wanneer je altijd al een webwinkel hebt gewild. Wat je natuurlijk ook kunt doen, is zelf starten met een webshop. Een webshop beginnen is niet heel moeilijk zolang je maar weet wat je moet doen. In dit artikel geven we je daarom enkele handige tips en tricks.

Weet in welke niche je een webwinkel wil

Als eerst is het goed om te besluiten welk product je wil verkopen. Op basis daarvan kun je namelijk je doelgroep bepalen, aan de slag gaan met marketing en een goede website opbouwen. Het is hierbij belangrijk om te kijken naar de verscheidenheid van je aanbod: wil je gaan voor een assortiment met veel verschillende producten of kies je liever voor één niche waarin je wil gaan verkopen?

Om op te vallen en klanten te trekken, is het natuurlijk het allerbest om te gaan voor een product waar veel vraag naar is. Maar: dit kan zomaar iets zijn dat over een paar maanden weer minder populair is. Denk daar dus goed over na, zodat je een verstandige keuze maakt. Er zijn immers ook nog andere manieren om op te vallen bij je klant, zoals het aanbieden van korting en gratis verzenden.

Schrijf je webshop in bij de Kamer van Koophandel

Wanneer het je doel is om winst te maken met je webshop dan moet je je als ondernemer inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dat kost je eenmalig rond de € 50 en zorgt ervoor dat je officieel een ondernemer met een eigen webwinkel bent. Verdiep je vooral in de regels waarmee je te maken krijgt als ondernemer. Je kunt hiervoor uiteraard ook altijd terecht bij de Kamer van Koophandel als je vragen hebt.

Wil je meteen goed beginnen met je nieuwe bedrijf dan is het aan te raden om een duidelijk ondernemersplan te maken. Dat is voor jezelf een goed idee en dat kun je ook gebruiken wanneer je externe financiering aan wil vragen. In zo'n plan beschrijf je wat je plannen zijn, wat je doelen zijn met je bedrijf en hoe je dat wil gaan behalen. Ook onderzoek je hoe de markt voor jouw niche is en wat je daaraan kunt bijdragen.

Maak een mooie webshop voor goede vindbaarheid

Nu je een inschrijving bij de KVK hebt en weet wat je wil gaan verkopen, is het tijd om een webwinkel te (laten) maken. Dit kun je zelf doen aan de hand van standaard software die je online vindt. Hiermee is het heel eenvoudig om zelf een webwinkel samen te stellen. Het nadeel is dat je de website niet altijd volledig naar eigen wensen in kunt richten. Dat kan wel wanneer je een website from scratch maakt of laat maken door een professional.

Het is wel aan te raden om dit direct goed aan te pakken, zodat je website er professioneel uitziet. Dat heeft namelijk automatisch invloed op de betrouwbaarheid van je winkel bij potentiële klanten. Een website die er strak uitziet en waarop alle nodige informatie te vinden is, is immers betrouwbaarder dan een minder mooie en goede site waar van alles ontbreekt. Steek daar dus tijd, energie én geld in.

Vindbaarheid in Google is belangrijk voor trekken van klanten

Bij een webshop beginnen komen nog veel meer zaken kijken dan alleen het maken en vullen van een webwinkel. Je moet immers wel klanten hebben die je producten via je webshop aanschaffen. Door gebruik te maken van online marketing kun je ervoor zorgen dat je website een knaller in Google wordt. Dat wil zeggen: door je webshop te optimaliseren op het gebied van SEO en/of Google Ads krijg je een hogere plek in de zoekmachine.

Dat is van invloed op het aantal bezoekers en dus potentiële klanten op je website. Wat SEO zoal inhoudt? Simpel: denk aan echt goede content op je website, zorg voor een gedeelte waar je kunt bloggen voor extra vindbaarheid en zorg ervoor dat het technische gedeelte van de website goed in elkaar zit. Dat betekent dat je website snel moet laden om de gebruikerservaring te verhogen. Ga ook aan de slag met linkbuilding wanneer je kiest voor een webshop beginnen om zo meer klanten te scoren.