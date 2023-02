Amazone raakt gewond in Annen

Ambulance

Achter een woning in de paardenbak zou een jonge Amazone gewond zijn geraakt tijdens het rijden op een paard. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. De onfortuinlijke paardrijdster werd door de brandweer naar de ambulance gedragen.

Na een eerste onderzoek in de ambulance is het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis.