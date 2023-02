1 miljoen euro voor Maggie’s Center UMCG

Vanmiddag vond in Groningen de officiële openingshandeling plaats voor de bouw van het eerste ‘Maggie’s Center’ in Nederland. Het centrum biedt een huiselijke plek waar mensen die met kanker te maken hebben (gehad) samen met hun familie en naasten kosteloos terecht kunnen voor psychosociale ondersteuning en begeleiding. Vandaag, voorafgaand aan de startbijeenkomst, werd Ewald Lausberg, bestuurslid Maggie’s Centers Nederland, door medewerkers van de Postcode Loterij verrast met een cheque van 1 miljoen euro. Met deze bijdrage ondersteunt de Postcode Loterij de exploitatie van dit nieuwe Maggie's Center in Groningen.

Ewald Lausberg, bestuurslid Maggie’s Centers Nederland: ''We zijn enorm verrast en ook heel erg dankbaar dat de Postcode Loterij zo’n enorm bedrag ter beschikking stelt. Dit is een belangrijke steun in de rug voor ons om te zorgen dat wij in Noord-Nederland kankerpatiënten, en hun naasten niet te vergeten, kunnen ondersteunen. We begeleiden hen bij alles wat niet direct met de behandeling te maken heeft maar waar ze wel mee te maken krijgen door deze ziekte en wat een enorme impact op hun leven heeft. Denk daarbij aan angst, werk, slapeloosheid, vitaliteit, financiën, etc. Dat kunnen we nu gaan realiseren.''

Felicia Hudig, Coördinator Aanvragen Postcode Loterij: ''Dankzij de deelnemers kunnen we deze mooie bijdrage aan Stichting Maggie’s Centers doen. Bij de Postcode Loterij financieren we goede doelen die werken aan een rechtvaardige, gezonde en groene wereld waarin we niemand uit het oog verliezen. Aangezien 1 op de 3 mensen kanker krijgt, en dus de meeste Nederlanders helaas te maken krijgen met deze ziekte, vinden wij dat de patiënten en hun naasten extra aandacht behoeven. Daar zet Stichting Maggie's Centers zich voor in. En met bewezen succes! Mooi dat we dankzij onze deelnemers kunnen bijdragen aan dit eerste Maggie's Center in Nederland."

Eerste Maggie's Center Nederland

Stichting Maggie’s Centers Nederland is opgericht als affiliatie van de The Maggie Keswick Jencks Cancer Caring Centres Trust in het Verenigd Koninkrijk, dat sinds 1996 met veel succes 27 locaties heeft geopend. In alle gevallen op toonaangevende locaties naast grote ziekenhuizen met topklinische en oncologische zorg. Zo zijn er naast het Verenigd Koninkrijk ook locaties in Hongkong, Tokio en Barcelona. Het eerste Maggie’s Center van Nederland maakt onderdeel uit dit internationale netwerk. Het wordt gebouwd in Groningen, nabij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Als aanvulling op de medische zorg die het ziekenhuis kan bieden.