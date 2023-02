Fietser (19) slachtoffer van dodelijk ongeval

Op de Leidsevaart in Noordwijkerhout heeft in de nacht van zaterdag op zondag een dodelijk ongeval plaatsgevonden. 'Daarbij is een fietser om het leven gekomen. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang en de politie komt graag in contact met getuigen', zo meldt de politie zondag.

Ter plaatse overleden

Het slachtoffer is een 19-jarige man uit Hillegom. Hij is omstreeks 02.30 uur door fietsers en een automobilist aangetroffen op de Leidsevaart. 'Ondanks de hulp die zij geboden hebben en vervolgens de inspanningen van de hulpdiensten, is het slachtoffer ter plaatse overleden', aldus de politie.

Getuigen

Na het aantreffen van het slachtoffer is direct een groot onderzoek gestart naar de toedracht. In dit onderzoek komt de politie graag in contact met getuigen. Daarnaast doen we een oproep aan de omstanders die afgelopen nacht op de plaats van het ongeval al kort met hulpverleners hebben gesproken. Door omstandigheden zijn niet alle gegevens van hen bekend. In het bijzonder wordt gezocht naar twee meisjes, die mogelijk informatie hebben die in dit onderzoek van belang kan zijn.