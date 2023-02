Vrachtwagen met bevroren vlees gekanteld op rotonde Boxtel

Maandagmiddag kantelde een vrachtwagen op een rotonde aan de Keulsebaan in Boxtel. De vrachtwagen was geladen met bevroren vlees.

Chauffeur naar ziekenhuis gebracht

De chauffeur is met behulp van omstanders uit de cabine gehaald, en later per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Ook een lantaarnpaal raakte zwaar beschadigd, de combinatie viel daar tegenaan. Inmiddels is men begonnen met het overladen van het vlees waarna de combinatie geborgen zal gaan worden.