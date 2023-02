Bestelbus op zijn kant bij forse aanrijding in Gasselternijveen

Bij een botsing dinsdagmiddag in Gasselternijveen op de Ir. W.I.C. van Veelenweg tussen een bestelauto en een bestelbus, is de bestelbus op z'n kant terechtgekomen. De ravage is groot, maar er vielen geen gewonden.