Vier aanhoudingen in onderzoek camperdiefstallen Heuvelland en Parkstad

In een onderzoek naar camperdiefstallen in de regio’s Parkstad en Heuvelland zijn vorige week vier verdachten aangehouden. Zij zijn gearresteerd voor hun rol bij onder meer het stelen van acht voertuigen, elektrische fietsen en auto-onderdelen.

Op dinsdag 21 februari hield de politie drie van de vier verdachten aan. Een dag later werd een vierde verdachte ingerekend. Het gaat om drie mannen in de leeftijd tussen de 35 en de 45 jaar en een vrouw van 23, alle op één na woonachtig in Heerlen en Kerkrade. Een verdachte heeft geen vaste woon of verblijfplaats.

Wietplantages

Drie van de vier worden verdacht van diefstal en één van heling. De politie denkt dat de groep betrokken is bij het stelen van een camper, bedrijfsbussen en personenauto’s. Alle voertuigen werden in de regio Parkstad inbeslaggenomen. Ook zijn er gestolen elektrische fietsen, navigatiesystemen en gereedschappen gevonden. Verder zijn de verdachten te relateren aan twee wietplantages.