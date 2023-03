Schoorsteenbrand in Veenoord

Dinsdagmiddag rond 14.30 uur brak er brand uit in een schoorsteen van een woning aan de Rooseveltstraat in het Drentse Veenoord.

Brand doorgeslagen naar naastgelegen woning

In eerste instantie was er bij de schoorsteenbrand veel rookontwikkeling maar op een bepaald moment sloeg de brand door naar de naastgelegen woning. Even waren er vlammen te zien op de nok van het dak.

Brandweer grijpt in

Maar door snel ingrijpen van de brandweer Emmen, Sleen, Schoonebeek en Klazienaveen was het vuur snel onder controle. Toch zullen beide woningen veel schade hebben opgelopen en daardoor waarschijnlijk korte tijd onbewoonbaar zijn.

Bij de brand vielen zover bekend geen gewonden.