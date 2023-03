FNV: Stakende machinisten, buschauffeurs en stewards naar provinciehuis Maastricht

Provincie opdrachtgever

Edwin Kuiper, bestuurder FNV Streekvervoer: ‘Ze gaan de politiek duidelijk maken dat de provincie, als opdrachtgever voor het regionale vervoer, niet weg kan kijken bij de huidige problemen waar de medewerkers dagelijks mee te maken hebben. Zaken als werkdruk en inkomen is wel degelijk een verantwoordelijkheid van de politiek.’ FNV-voorzitter Tuur Elzinga komt langs om de stakers toe te spreken en hun een hart onder de riem te steken.

Goede CAO

De streekvervoermedewerkers staken in heel het land. Ze strijden al lange tijd voor een goede cao die de gestegen prijzen in de winkels compenseert en zorgt voor minder werkdruk. In het streekvervoer is door de hoge werkdruk het ziekteverzuim inmiddels opgelopen tot twintig procent. Grote oorzaken daarvan zijn de veel te krappe rijtijden als gevolg van constante bezuinigingen. Samen met de toch al krappe arbeidsmarkt, zorgt dat voor uitvallende bussen en een nog hogere werkdruk.

Twee cao’s

In het streekvervoer zijn twee cao’s, de cao Streekvervoer met zo’n 13.000 medewerkers en de cao Multimodaal, met zo’n 1300 medewerkers. Met name in Limburg zijn beide cao’s van toepassing in het streekvervoer.