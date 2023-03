BBB in zeven provincies al de grootste partij

Met de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 15 maart 2023 is er politieke geschiedenis geschreven. Nieuwkomer BoerBurgerBeweging (BBB) van Caroline van der Plas wist in het merendeel van de 12 provincies bij de exit polls de grootste partijen schijnbaar moeiteloos van hun plek te stoten.

Noord-Holland

De eerste uitslag kwam uit de provincie Noord-Holland. Daar wist de BBB op basis van de exit polls 9 zetels te behalen en daarmee in één klap de grootste partij. De VVD heeft 8 zetels behaald.

Overijssel

Vervolgens kwam de uitslag van de exit polls in de 'thuisprovincie' van Caroline van der Plas, namelijk Overijssel, binnen. Ook daar werd door de BBB een monsterzege geboekt. De exit poll laat zien dat de BBB op 17 zetels zou uitkomen, gevolgd door drie partijen met elk 4 zetels: de VVD (was 6), het CDA (was 9) en GroenLinks (was 5).

Noord-Brabant

De BBB is volgens de exit polls ook in de provincie Noord-Brabant de grootste partij met maar liefst 12 zetels. Tweede is de VVD met 9 zetels (was 10).

Afspiegeling

De drie bovenstaande provincies zijn een goede afspiegeling van Nederland en daarmee lijkt er dus een nieuwe wind te gaan waaien en geeft de kiezer een sterk signaal af aan coalitiepartijen dat het anders moet.

Update donderdag 16 maart 10.00 uur

In de voorlopige prognose voor de Eerste Kamer staat de BBB nu op 15 zetels.

Update 13.30 uur

Zeven provincies zijn klaar met tellen, tw: Friesland, Groningen, Overijssel, Drenthe, Flevoland, Limburg en Zeeland, en hierbij is de BBB als grootste partij naarvoren gekomen.