Basejumper in kritieke toestand na sprong van windmolen Zeewolde

Woensdagavond is in Zeewolde een basejumper ernstig gewond geraakt na een sprong van een windmolen aan de Gruttoweg. Dit meldt de politie donderdag.

Kritieke toestand

Rond 20.00 uur kwam er een melding binnen dat er twee personen van een windmolen op de Gruttoweg waren gesprongen. De hoogte is zo’n 75 meter. 'Bij een van de twee mannen ging het mis, omdat zijn parachute waarschijnlijk niet goed was opengegaan. De 43-jarige man uit Hilversum is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht', aldus de politie.

Aanhouding

De politie heeft de andere man, een 46-jarige man uit Utrecht, aangehouden. De recherche in Flevoland onderzoekt de omstandigheden van het incident.

Levensgevaarlijk en verboden

Het is niet alleen levensgevaarlijk om in zendmasten en windmolens te klimmen, het is ook nog eens verboden, zo benadrukt de politie.