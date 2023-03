Tactische simulator gevechtsvoertuigen wordt gemoderniseerd

TACTIS

De landmacht gebruikt TACTIS sinds 2008 om gemechaniseerde eenheden snel en nauwkeurig technische en tactische vaardigheden bij te brengen. Binnen TACTIS zijn verschillende wapensystemen te simuleren en te bedienen. Denk aan het CV90-infanteriegevechtsvoertuig en de Leopard 2A6-tank. 'TACTIS creëert een virtuele, maar realistische weergave van eigen troepen, vijandelijke eenheden, het operatiegebied en weeromstandigheden', zo meldt het ministerie van Defensie.

Vergroot rendement

Eenheden trainen binnen deze virtuele wereld in onderling verband, tot op compagniesniveau. TACTIS vergroot het opleidings- en trainingsrendement flink. Dat is zo doordat militairen naast praktijksituaties veel gesimuleerde scenario’s kunnen doorlopen. Die zijn in het echt lastig of niet na te bootsen.

Nieuwe mogelijkheden

Ook de partnerlanden Duitsland en Noorwegen gebruiken TACTIS om te oefenen met de CV90 en de Leopard. In ruil daarvoor mag Nederland in die landen gebruikmaken van oefengebieden. De CV90 ondergaat momenteel als voertuig en wapen een tussentijdse update en krijgt ook nieuwe technische mogelijkheden. Ook deze vernieuwingen worden straks in de gemoderniseerde TACTIS verwerkt. De investering komt ten laste van het investeringsbudget van Defensie.