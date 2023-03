Jongen (18) vast na uitdelen ‘pepermuntjes’ aan bezoeksters café

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een café in het centrum van Bergen op Zoom een 18-jarige jongen uit Halsteren aangehouden die verdacht wordt van het bezitten van harddrugs. Dit meldt de politie zaterdag.

Bezoeksters

De politie werd gebeld door beveiligers die op hun beurt gewaarschuwd waren door twee bezoeksters van het café. 'Aan hen was ‘een pepermuntje’ aangeboden door een jongen die ook in het café aanwezig was. De ‘pepermuntjes’ bleken XTC-pillen te zijn', aldus de politie. De 18-jarige jongen werd door de beveiligers aangesproken, het doosje ‘pepermuntjes’ werd afgepakt en de politie werd gebeld.

Aanhouding

Toen agenten rond 03.20 uur ter plaatse kwamen hielden zij de jongen aan. Hij is naar een politiecellencomplex vervoerd. Daar heeft hij de rest van de nacht doorgebracht. De verdachte wordt zaterdag in de loop van de dag gehoord.

Test wijst uit dat het XTC-pillen zijn

Het doosje met in totaal 55 pillen is in beslag genomen door de politie. De ‘pepermuntjes’ zijn getest op het politiebureau en bleken inderdaad XTC-pillen te zijn. Van de twee bezoeksters die de pillen kregen aangeboden werd een getuigenverklaring opgenomen.