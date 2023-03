Gravende dassen leggen treinverkeer tussen Den Bosch en Boxtel stil

Dinsdagmiddag is rond 13.00 uur het treinverkeer tussen Den Bosch en Boxtel stilgelegd. 'Dassen hebben het spoor namelijk ondergraven bij Esch. Daardoor kan het spoor verzakken en is de veiligheid van treinverkeer niet langer te garanderen. Zeer ingrijpend voor reizigers en vervoerders, maar het kan niet anders. We doen er alles aan om zo snel mogelijk weer te kunnen rijden', zo meldt ProRail dinsdag.

Update 14.10 uur

'Er is herstel van de spoorbaan en de ondergrond nodig, maar we weten nog niet wanneer dat kan plaatsvinden. De dassen zijn namelijk beschermde dieren en daarom is er eerst toestemming nodig van bevoegd gezag. De dassenburchten waren bij ProRail al langer bekend en er was al een vereiste procedure gestart voor herstel. De laatste dagen bleek uit inspectie dat dassen opeens veel actiever waren gaan graven met directe gevolgen voor de veiligheid van het spoor', aldus ProRail.

Update 15.55 uur

Reactie van John Voppen, CEO bij ProRail: 'Ik constateer dat we voor de tweede keer in een week tijd treinverkeer moeten staken omdat dassen een spoorbaan ondergraven en dat het vervolgens veel tijd kost om dit aan te pakken, omdat we van bevoegd gezag toestemming moeten krijgen. Er is, in het belang van de reiziger en vervoerders, echt meer ruimte nodig om sneller actie te kunnen ondernemen. We zijn hierover uiteraard in spoedoverleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.'

Friesland

In Friesland bij Molkwerum is ook vanwege dassen geen treinverkeer mogelijk. ProRail werkt daar aan een vergunning om de dassen uit het spoor en in een nieuw aangelegde kunstburcht te krijgen.