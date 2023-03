Grootste 112-Meldkamer van Nederland in Apeldoorn in gebruik genomen

Dinsdag 21 maart 2023 zijn de meldkamers in Arnhem, Hengelo en Apeldoorn succesvol gemigreerd naar de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland. 'Alle 112-telefoontjes worden vanaf nu behandeld door centralisten van ambulance, brandweer en politie op de splinternieuwe, hypermoderne en energieneutrale meldkamer in Apeldoorn. De meldkamers in Arnhem, Hengelo en de oude locatie Apeldoorn zijn gesloten', zo meldt de politie dinsdag.

Vanochtend opgestart in Apeldoorn

Vanochtend om 9.40 uur is gestart met de complexe technische operatie. Stapsgewijs zijn alle systemen en processen op de oude meldkamers afgesloten en gelijktijdig weer opgestart in de nieuwe meldkamer in Apeldoorn: Meldkamer Oost-Nederland.

'Spannende dag'

Hoofd Meldkamer Niels Nijman: 'Het was een spannende dag, waar we ons maanden op hebben voorbereid. Ik ben blij dat we om 15.30 uur het eerste 112-telefoontje ontvingen op de Meldkamer Oost-Nederland. Alles is gelukkig goed verlopen. Wel heeft het technische proces langer geduurd dan vooraf ingeschat. Elke stap in de migratie is zeer zorgvuldig afgehandeld. Er mag geen enkel 112-telefoontje tussen wal en schip vallen tijdens zo’n migratie. Dat is ook niet gebeurd. De migratie is met militaire precisie voorbereid en verlopen, waardoor we geen seconde onbereikbaar zijn geweest', aldus Niels.

Naar 10 identieke meldkamers

Het samengaan van de drie meldkamers in Oost-Nederland maakt onderdeel uit van een landelijke ontwikkeling, waarin gewerkt wordt aan een netwerk van tien identiek functionerende meldkamers. De Meldkamer Oost-Nederland is één van de straks tien genetwerkte meldkamers binnen de Landelijke Meldkamer Samenwerking.

Elkaars noodmeldingen overnemen

Door de uniforme werkwijze van de tien meldkamers en het gebruik van één ICT, kunnen meldkamers elkaars noodmeldingen straks nog eenvoudiger overnemen als dat nodig is, bijvoorbeeld als het ergens heel erg druk is, of als er een storing is. Dit sterke netwerk van meldkamers verbetert de continuïteit van de hulpverlening aan mensen die dat nodig hebben. De meldkamer Oost-Nederland is de zevende meldkamer die is aangesloten op het landelijke netwerk.

Samenwerking 12 organisaties

Op de Meldkamer Oost-Nederland komen alle spoedeisende meldingen uit Gelderland en Overijssel binnen van burgers en bedrijven in nood op het gebied van zorg en veiligheid. Daarmee bedient de Meldkamer Oost-Nederland het grootste geografische gebied en inwoneraantal (ruim 3,3 miljoen), in vergelijking met de andere meldkamers in Nederland. In de Meldkamer Oost-Nederland werken twaalf organisaties samen: politie, vijf veiligheidsregio’s, vijf ambulancezorgorganisaties en de Landelijk Meldkamer Samenwerking (LMS), die verantwoordelijk is voor de beheer- en bedrijfsvoering van meldkamers.