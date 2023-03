Meisje (7) overleden door aanrijding met bus

De aanrijding vond plaats op de Vleutenseweg te hoogte van de Koetsveldstraat. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar hulp voor het meisje mocht niet meer baten. Het jongetje in met spoed overgebracht naar een ziekenhuis.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat beide slachtoffertjes uit Utrecht komen en de toedracht van de aanrijding onderzocht zal worden. Voor de chauffeur en de inzittende in de bus is opvang geregeld.

Op de Vleutenseweg in #Utrecht was vanochtend een ernstig ongeluk tussen een stadsbus en twee kinderen. Hierbij raakte een 5-jarig kind ernstig gewond, een 7-jarig kind kwam te overlijden. We zijn nu bezig met hulpverlening en doen onderzoek. We wensen de nabestaanden sterkte.