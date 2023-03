Acties ziekenhuizen van de baan na 'fatsoenlijk' CAO-bod NVZ

'Fatsoenlijk' bod

Elise Merlijn, bestuurder en cao-onderhandelaar FNV Zorg & Welzijn: ‘De NVZ komt nu met een fatsoenlijk cao-bod, dat recht doet aan het belangrijke werk dat deze zorgmedewerkers dag in dag uit doen. Dat is vooral te danken aan de saamhorigheid en strijdbaarheid tijdens de eerste staking in maart.’

Belangrijkste afspraken

Met de loonafspraken in het onderhandelingsresultaat gaan de zorgmedewerkers er in twee jaar minimaal € 400 bruto per maand op vooruit. De loonstijging voor zorgmedewerkers in de lagere loonschalen kan oplopen tot bijna 20% in twee jaar. De reiskostenvergoeding gaat omhoog van 8 cent naar 16 cent per kilometer. De werkdruk wordt aangepakt door onder andere meer regie op werktijden, het recht op onbereikbaarheid en stagiaires worden niet meer ingezet als onderdeel van de bezetting, maar boven formatie.

Salaris

Per 1 februari 2023 (terugwerkende kracht) gaan de salarissen, waaronder ook de leerlingsalarissen, 5% omhoog. Op 1 december 2023 komt daar nog eens 5% bij, met een bodem van € 150 per maand en met een maximum van € 300 voor de hogere loonschalen. Op 1 juni 2024 gaan de lonen in de laagste salarisschalen met 5% omhoog, met een bodem van € 150. De zorgmedewerkers in de hogere salarisschalen krijgen er 2% bij, plus € 180. Vakbonden en werkgevers hebben daarbij afgesproken dat ze met elkaar in overleg treden mocht de koopkrachtontwikkeling voor werkenden over 2024 duidelijk en in negatieve zin afwijken van de afgesproken salarisverhoging over dat jaar.

Bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten

De vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten wordt flink verbeterd. Zorgmedewerkers die een bereikbaarheidsdienst draaien krijgen een vast nominaal bedrag in geld of de keuze voor tijd. Indien de zorgmedewerker opgeroepen wordt om te werken worden zowel de uren, als de toeslag uitbetaald. Ook voor de aanwezigheidsdiensten is een vast nominaal bedrag afgesproken en is de keuze geld of tijd.

Werknemers gaan vóór externe inhuur

Werknemers in vaste dienst krijgen met de afspraken in de nieuwe cao eerste keuze bij de invulling van diensten en roosters. Ook mogen werknemers wijzigingen in diensten of roosters weigeren als dit ten behoeve van externe inhuur gevraagd wordt. Alleen als het belang van kwaliteit en continuïteit van de patiëntenzorg of acute zorg in het gedrang komt kan de wijziging alsnog doorgaan, maar dan ontvangt de werknemer de zogenoemde verschoven diensttoelage.

Verlof en generatiepact

Werknemers die kiezen voor betaald ouderschapsverlof krijgen 100% van het salaris doorbetaald (voor 2023 geldt een maximum loon van € 5.579,66 per maand). Ook krijgen werknemers het recht op 57 uur rouwverlof (naar rato dienstverband) bij het overlijden van partner of kind. Verder zijn er nieuwe afspraken gemaakt over eerder stoppen met werken.

Terugdringen werkdruk

Om de werkdruk aan te pakken krijgen werknemers meer zeggenschap en eigen regie over hun roosters, waardoor meer rekening gehouden kan worden met vakanties en voorkeuren voor vrije dagen. Ook worden met ingang van 1 juli 2023 de roosters drie maanden vooruit geroosterd. En als zorgmedewerkers niet ingeroosterd zijn of geen bereikbaarheid- aanwezigheids- of consignatiedienst hebben hoeven ze ook niet meer bereikbaar te zijn.

Cao Ziekenhuizen

De leden van de vakbonden mogen nu stemmen. Als zij akkoord gaan, gaat de nieuwe cao Ziekenhuizen met terugwerkende kracht in per 1 februari 2023 met een looptijd van twee jaar. De cao Ziekenhuizen geldt voor ruim 200.000 zorgmedewerkers in ziekenhuizen en revalidatiecentra.