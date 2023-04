Tot 8 jaar cel veroordeelde voortvluchtige Belg door DSI in Almere aangehouden

Acht jaar celstraf

De man is in zijn land veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor poging tot moord. In april 2020 heeft de man in België zijn stiefdochter en partner met een hamer op het hoofd geslagen. In februari 2022 is hij bij verstek door de Belgische justitie veroordeeld, maar was lange tijd onvindbaar.

Almere

FAST België heeft FASTNL van de Landelijke Eenheid gevraagd de man op te sporen, omdat het vermoeden bestond dat de man zich in Almere bevond. Omdat de man als mogelijk vuurwapengevaarlijk bekend staat, heeft de DSI de man op straat in Almere aangehouden. De verdachte wordt voorgeleid aan de overleveringskamer van de rechtbank in Amsterdam, waarna deze over zijn overlevering beslist.

ENFAST

FAST België en FASTNL maken onderdeel uit van het European Network Fugitive Active Search Teams (ENFAST). Binnen dit netwerk wordt internationaal goed samengewerkt om voortvluchtigen op te sporen.