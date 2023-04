Twee arrestaties na brandstichting Breda

Bij een woning aan de Gouddonk was een brievenbus in brand gestoken. Door een snelle blusactie van de bewoner en een vriend die op bezoek was, bleef de schade beperkt tot wat rookontwikkeling in de woning en schade aan de voordeur. De 33-jarige bewoner heeft aangifte gedaan. Hij vertelde dat hij de mannen, waarvan hij er één kent, niet binnen wilde laten. Agenten troffen kort na de melding op de Donk een auto aan met twee mannen. Zij voldeden aan het signalement van de brandstichters en zijn aangehouden.