Horecaondernemer in de fout door verkoop drugs

Hij had enkele tientallen XTC-pillen en meerdere gripzakjes cocaïne bij zich. De verdachte is uitbater van een horecazaak. Zijn café werd na de aanhouding ontruimd en gesloten.

Een medewerker van Cameratoezicht zag vannacht dat op het terras van een café een vermoedelijke drugsdeal tussen twee mannen plaatsvond. Daarbij werd door de verkoper een zakje met een witte substantie overhandigd waarna de ontvanger geld gaf. De koper, een 32-jarige Tilburger, werd door de politie als getuige gehoord. Hij had drugs bij zich en bevestigde dat hij net van die andere man cocaïne had gekocht. Hierop is de verkoper, een 50-jarige Tilburger, aangehouden. Vandaag is zijn horecazaak doorzocht. De gemeente is in kennis gesteld.