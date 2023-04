Eindstand Giro555 Samen in actie voor Oekraïne: €184.493.397

Meer dan een jaar voerde Giro555 actie voor slachtoffers van het conflict in Oekraïne. Afgelopen week werd de rekening van de langstlopende actie van Giro555 gesloten. De eindopbrengst van ‘Samen in actie voor Oekraïne’ maakt het de op één-na-meest succesvolle acties ooit. De onophoudelijke stroom aan giften stelt de Samenwerkende Hulporganisaties en hun partners in staat hun humanitaire (nood)hulpprogramma’s uit te voeren. Doneren voor hulp aan de slachtoffers van het conflict in Oekraïne blijft mogelijk via de deelnemende organisaties.

“Dankzij de niet aflatende steun voor alle slachtoffers van het geweld is de teller die op 28 februari dit jaar nog op ruim 183 miljoen euro stond, nog verder opgelopen. Een onvoorstelbaar mooie prestatie waar heel Nederland aan bijgedragen heeft”, zegt Kees Zevenbergen (actievoorzitter van ‘Samen in actie voor Oekraïne’ en directeur Cordaid). “En, daar zijn we enorm dankbaar voor!”

Met de donaties kunnen de hulporganisaties achter Giro555 noodzakelijke en essentiële humanitaire hulp verlenen, zoals het uitdelen van voedselpakketten en financiële bijdragen voor het kopen van voedsel, drinkwater, kleding en medicijnen, herstelwerkzaamheden aan beschadigde en vaak onbewoonbaar geworden huizen, reparatie van water- en elektriciteitsvoorzieningen, tijdelijke behuizing, kinderopvang, traumazorg en ontmijning.

Het afgelopen jaar reisde Tineke Ceelen (directeur Stichting Vluchteling) verschillende keren naar Oekraïne, Polen, Moldavië. Landen waar Stichting Vluchteling met steun van Giro555 samenwerkt met partners in hulpprogramma’s voor Oekraïners. In Oekraïne bestaat de humanitaire hulp van deze hulporganisatie onder meer uit voedselhulp, drinkwater, medicijnen voor ziekenhuizen, traumazorg, noodpakketten en medische hulp. Daarnaast is er ook hulp op maat, zoals contant geld. Partner Polish Humanitarian Action geeft via deze vorm van hulp gevluchte Oekraïners hun waardigheid en zelfbeschikking terug. Zo laat contant geld de Oekraïense Aleksandra (84) zelf keuzes maken. Zij woont nu met haar dochter Larysa (53) in Kharkiv. Toen hun huis in het naburige dorp Tyshky door bombardementen onbewoonbaar werd, vluchtten ze naar de stad. Intussen zijn moeder en dochter ingetrokken in een piepklein appartement in Kharkiv. Ze leven van het pensioentje van moeder. Ze zullen het geld dat ze van het hulpprogramma krijgen, gebruiken om een nieuw raam te kopen, of tweedehands leisteen voor het dak.

Met de cash hulp die Stichting Vluchteling financiert, kunnen Oleksandra en Larysa reparaties aan het huis laten uitvoeren dat door bombardementen onbewoonbaar werd. (foto Stichting Vluchteling)

Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling: “Cash hulpverlening stimuleert lokale inkoop en daarmee de economie ter plekke. Bovendien weten mensen zelf het beste waar ze hulp voor nodig hebben. Daarom zetten veel met Giro555 gesteunde hulporganisaties in op hulpverlening in de vorm van contact geld.”

Terre des Hommes, een van de andere hulporganisaties achter Giro555, verleent onder meer psychosociale zorg voor kinderen op de vlucht, zoals Sofia. Tijdens zware bombardementen in het Oekraïense Donetsk werden het huis en alle bezittingen waar Sofia en haar familie woonden volledig verwoest. Samen met haar familie vluchtte ze naar het veilige Roemenië. Ze kan nu dankzij de hulporganisatie onderwijs volgen én sporten. “Thuis zat ik op judo, dat vond ik heel leuk.” zegt Sofia die zelf weer een nieuwe judoclub heeft gevonden. “Ik kreeg een judopak en ik zit nu op de club.” De lokale partner van Terre des Hommes heeft haar daarbij geholpen. Ze hoeft ook geen lidmaatschap te betalen. Sofia doet regelmatig mee aan judowedstrijden en met succes. Juist sporten en (re)creatieve activiteiten helpen kinderen als Sofia traumatische ervaringen van een oorlog te verwerken.

Met hulp van de lokale partner van Terre des Hommes in Roemenië is de Oekraïense Sofia weer judo gaan doen. Ze won er zelfs al de eerste prijs mee.

Dmytro is vader van twee jonge dochters, waarvan een met speciale onderwijsbehoeften. Het gezin wordt begeleid door het Ouder en Kind centrum in Odesa. Zorgprofessionals die in dit centrum werken, werden getraind door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, een van de zeven gastdeelnemers van de Oekraïne-actie. Sinds kort krijgt Dmytro kunsttherapie: “Ik kan mijn zorgen over de oorlog even opzij zetten. De kinderen worden ondertussen vermaakt - zij hebben nog meer plezier dan ik. Dit is zo belangrijk voor ons gezin. Er is geen andere gelegenheid voor vermaak, helemaal niets.” Door de kunsttherapie hebben Dmytro en zijn vrouw even tijd voor zichzelf. Het schilderen en het reflecteren helpt de ouders hun gevoelens onder woorden te brengen. Ook met de kinderen wordt op een speelse manier uiting gegeven aan hun gevoelens. Dmytro: “We raken niet meer in paniek als plotseling alles uitvalt. We hebben geleerd te leven zonder elektriciteit, zonder telefoon. Maar deze uurtjes samen met het gezin zijn onbetaalbaar. Dit zijn fijne herinneringen.”

Hulp in Oekraïne en buurlanden blijft nodig. Daarom blijft het via de deelnemende organisaties van Giro555 mogelijk om te doneren voor hulp aan slachtoffers van het conflict in Oekraïne. Dat zijn: Stichting Vluchteling, Cordaid, CARE Nederland, Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF Nederland, Nederlandse Rode Kruis, Plan International, Terre des Hommes en World Vision. Met de Oekraïne-actie van Giro555 doen ook gastdeelnemers mee. Dit zijn: Aidsfonds, ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, Dokters van de Wereld, Dorcas, Habitat Nederland, PAX en Tear Fund.