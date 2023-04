Gewonde (38) bij schietincident Meerssen, 61-jarige verdachte aangehouden

Woensdagavond is in het Limburgse Meerssen een 38-jarige man uit Landgraaf gewond geraakt bij een schietincient op de Molenveldweg in Meerssen. Dit meldt de politie.

Aanhouding verdachte

Melding

