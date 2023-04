Doorzoekingen in woningen en marktkraam door FIOD

De FIOD heeft op 12 april 2023 doorzoekingen in Assen en de gemeente Hoogeveen verricht in een onderzoek naar belastingfraude. Een onderneming wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en loonbelasting. Een man van 65-jaar uit Assen en een 51-jarige vrouw uit de gemeente Hoogeveen worden ervan verdacht feitelijk leiding te hebben gegeven aan deze gedraging. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Tijdens de doorzoekingen in twee woningen en een marktkraam is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie.