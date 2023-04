Burgemeester van Kampen ontvangt eerste herslag Zilveren Florijn voor Hanzejaar 2023

Hanzejaar 2023

De Kamper Kogge in Kampen vormde het decor voor de ceremoniële overhandiging. Deze Kogge, speciaal voor de gelegenheid door Stichting Kamperkogge opgetuigd en op een mooie locatie aangemeerd, zorgde voor een extra bijzonder tintje. In 2023 wordt het Hanzejaar gevierd: van 1 april tot 31 december 2023 staan de negen Hanzeesteden in Oost-Nederland een jaar lang in het teken van het Hanze gedachtengoed. Het Hanzejaar is een ode aan de Hanze; het Middeleeuwse handelsnetwerk dat rijkdom en handelsgeest naar de steden bracht en vandaag de dag nog steeds duidelijk zichtbaar en beleefbaar is. Gisteren, vandaag en de toekomst ontmoeten elkaar in de Hanzesteden!

Burgemeester Sander de Rouwe “Wat een prachtig initiatief. Door deze Zilveren Florijn wordt de Hanzetijd zichtbaar en ook tastbaar. Een mooi symbool voor een tijd die tot de dag van vandaag voelbaar is in Kampen. Kampenaren kwamen dankzij de kogge overal om handel te drijven met andere Hanzesteden. Zo’n Zilveren Florijn uit Kampen legde ongetwijfeld vele kilometers af. Mooi dat dit stukje belangrijke geschiedenis met de viering van het Hanzejaar 2023 zichtbaar wordt.“