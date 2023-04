Man in Polen aangehouden voor projectie teksten op Anne Frankhuis

Dinsdagochtend 25 april is in Polen een 41-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het projecteren van teksten op het Anne Frankhuis in Amsterdam. Dit meldt de politie dinsdag.

Beelden via telegramgroepen verspreid

De beelden van de projectie op 6 februari van dit jaar, zijn verspreid via telegramgroepen en werden snel wereldwijd gedeeld. In de beelden zouden discriminatoire teksten worden gezongen. De projectie zorgde voor geschokte reacties in de samenleving. Door zowel het Anne Frank Huis als Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) is aangifte gedaan.

Onderzoek

Na de projectie is de Amsterdamse recherche een onderzoek gestart waarbij de verdachte al vrij snel in beeld is gekomen. Vervolgens is gebleken dat de verdachte meteen na de projectie naar Polen zou zijn vertrokken.

Overlevering verzocht

Gedurende het onderzoek is er intensief contact geweest met de Poolse autoriteiten. Maandag 24 april is een delegatie van het Amsterdamse rechercheteam afgereisd naar Polen. Deze delegatie is aanwezig geweest bij de doorzoeking van de woning en aanhouding van de verdachte. De Amsterdamse Officier van Justitie heeft de overlevering van de verdachte aan de Poolse autoriteiten verzocht. Daarover zal later een beslissing worden genomen.