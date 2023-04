Gewonde bij aanrijding op N33 nabij Gieten

Bij een kop-staartbotsing tussen drie auto`s op de N34 rond 16.30 uur is én persoon gewond geraakt. De bestuurder van de auto moest worden bevrijd door de brandweer en is na onderzoek in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, maar is volgens een politiewoordvoerder wel aanspreekbaar.