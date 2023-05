Actie bij kaasfabriek van FrieslandCampina

‘Ruim de helft van de werknemers staakt vandaag, de kaasmakerij ligt stil. Een goed begin van de zuivelstaking’, concludeert onderhandelaar Henk Jongsma van CNV Vakmensen.

Werknemers in de zuivel zijn niet te spreken over het laatste eindbod van de werkgevers voor een nieuwe cao. Een ultimatum van de vakbonden, en daarmee de laatste kans voor de werkgevers (NZO) om acties te voorkomen, verliep vorige week woensdag.

Woensdag 24-uursstaking in Noordwijk (Friesland)

Jongsma: ‘Vandaag staken werknemers van FrieslandCampina in Marum. Komende woensdag verplaatst de staking zich naar de vestiging in Noordwijk, een paar kilometer verderop. Ook een 24-uursstaking, vanaf 6.00 uur. En we bereiden op andere plekken nieuwe acties voor, later deze week en volgende week.’

Een betere cao

CNV Vakmensen wil een loonsverhoging van 10% per 1 januari 2023. De zuivelwerkgevers gaan in hun laatste eindbod niet verder dan 8%. Verder wil de bond onder meer afspraken maken over roostervrije dagen, een betere consignatie-regeling en een goede regeling voor oudere werknemers die eerder willen stoppen met werken.

Over de cao Zuivel

De cao Zuivelindustrie (kortweg cao Zuivel) geldt voor zo’n 12.000 werknemers bij 13 verschillende werkgevers, verspreid over in totaal 40 locaties. Bekende werkgevers zijn FrieslandCampina, Arla Foods, Royal A-ware en Vreugdenhil Dairy Foods. De cao is op 1 januari 2023 verlopen.