Nederlandse kust favoriet bij camperaars, tekort aantal camperplaatsen dreigt

Het recente onderzoek van de NKC heeft aangetoond dat de Nederlandse kust favoriet is bij de Europese camperaars, vooral tijdens het hoogseizoen. Er is echter een structureel tekort aan camperplaatsen waarbij veel locaties (59%) camperaars moeten teleurstellen, met name in de zomer, tijdens vakantieperiodes en op feestdagen. Driekwart van de bezoekers aan camperlocaties komt uit Nederland maar de locaties aan de kust ontvangen meer camperaars uit het buitenland. Een camperaar verblijft 4 tot 6 dagen op een camperlocatie die gemiddeld 20 plaatsen telt.

Stan Stolwerk, directeur/bestuurder NKC, benadrukt dat de kustregio’s kansen laten liggen waar het gaat om de groeiende groep van camperaars in het toerisme. ‘Camperaars leveren een substantiële bijdrage aan de lokale economie en daarom is het al langer bestaande tekort aan camperplaatsen een gemiste kans. Voor de piekmomenten zouden gemeenten camperplaatsen kunnen toevoegen, bijvoorbeeld in de sector van het agrotoerisme. Een andere mogelijkheid is vergunningen te verstrekken voor tijdelijke uitbreidingsplaatsen bij bestaande locaties om wildkamperen tegen te gaan. Zo kan het groeiende aantal camperaars worden opgevangen en kan de vraag naar camperplaatsen beter worden afgestemd op het aanbod, met name aan de Nederlandse kust’.