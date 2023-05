Marie Scott (96) ontsteekt als eerste vrouwelijke WOII-veteraan het Nationaal Bevrijdingsvuur

Op het 5 Mei Plein in Wageningen is om 00.00 uur het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. In het NOS-programma ‘Vuur van de Vrijheid’ werd een brug gemaakt van herdenken op 4 mei naar vrijheid koesteren op 5 mei. Met voordrachten en optredens van o.a. Joost Prinsen, Berget Lewis, Maarten Heijmans en HAEVN werd stil gestaan bij vrede en veiligheid. De Britse WOII-veteraan Marie Scott (96) ontstak als eerste vrouwelijke veteraan samen Floor Vermeulen (burgemeester Wageningen) het Bevrijdingsvuur. Marie Scott werkte als verbindingsmedewerker in de ondergrondse tunnels van Portsmouth tijdens D-Day.