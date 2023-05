Vluchtende motorrijder ramt lantaarnpaal

Na een korte achtervolging door de politie is een motorrijder in Assen zaterdagmiddag gewond geraakt. Dit maakte de politie bekend.

Omstreeks 14.35 uur wilde agenten de motorrijder controleren omdat zij het vermoeden hadden dat de bestuurder niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. Na het geven van een stopteken ging de motorrijder er vandoor.

Na een korte achtervolging kwam de motorrijder op de Stationsstraat tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Ook een aanrijding met de politieauto was het gevolg. De motorrijder is door een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Na behandeling is de motorrijder aangehouden.