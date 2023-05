Politie houdt tiener aan nadat gestolen computer online te koop staat

Bij een bedrijf aan de Burgemeester Brokxlaan in Tilburg werd eind april van dit jaar een inbraak gepleegd. Een computer die daar werd gestolen, werd zondag 7 mei te koop aangeboden op het internet. Een medewerker van het bedrijf maakte een afspraak met de verkoper. Ook schakelde hij de politie in. De 16-jarige verkoper uit Gilze werd direct aangehouden.

Bij de bedrijfsinbraak werden meerdere spullen gestolen, waaronder een computer. Toen een van de bedrijfsmedewerkers op het internet zocht, zag hij een computer te koop staan. Opvallend was dat het apparaat exact dezelfde kenmerken had als de gestolen computer. Hij besloot zondagavond 7 mei een afspraak te maken met de verkoper. Ondertussen werd de politie ingeschakeld. Samen met de politie ging hij rond 20.00 uur naar het afgesproken adres in Tilburg. Hierbij droeg de politie niet het opvallende uniform. Een van de aanwezigen was de 16-jarige verkoper. Toen het duidelijk werd dat het inderdaad de gestolen computer was, hield de politie de tiener aan. Hij zit vast voor verder onderzoek.