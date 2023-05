Man (69) overleden bij steekincident in woning, vrouw (50) aangehouden

Zaterdagavond kreeg de politie een melding van een steekincident in een huis aan de Mandenmakerslaan in de Meern. 'In de woning werd een zwaargewonde man aangetroffen. Hulpverlening mocht niet meer baten, het slachtoffer, een 69-jarige man, overleed kort daarna', zo meldt de politie zondag.