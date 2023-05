Illegaal café en vuurwapen aangetroffen op bedrijventerrein Markerkant 10

De integrale controle werd uitgevoerd door Politie, Douane, Belastingdienst, RIEC Midden-Nederland, Openbaar Ministerie, UWV, Liander en gemeente Almere. Deze controle was bedoeld om zicht te krijgen op de naleving van de regels op het gebied van brandveiligheid, milieu en plaatselijke regelgeving om zo ondermijnende criminaliteit te voorkomen. Bij de controle is het volgende aangetroffen:

- Er werden in drie bedrijfspanden slaapplekken gevonden, waarbij er in één pand zelfs tien slaapplekken aanwezig waren. Slapen in een bedrijfspand is een overtreding van het bestemmingsplan;

- Eén pand was heel smerig en had last van muizen; een overtreding volksgezondheid;

- Er waren meerdere personen aan het werk met een uitkering;

- Er waren zes panden zonder energiecontract;

- Eén pand met een gevaarlijke aansluiting;

- Eén pand zonder aansluiting / niet in bedrijf.

Verder trof de Douane shisha aan (illegale tabak) en vond de politie meerdere hennep-gerelateerde goederen. Eén persoon werd aangehouden vanwege bedreiging en er werd een vuurwapen aangetroffen. Stadstoezicht, tot slot, trof een illegaal café aan. De dag is verder rustig verlopen.

Burgemeester Hein van der Loo: “Veilig kunnen wonen en werken voor alle Almeerders, dat is waar ik mij sterk voor maak. Juist daarom is een integrale controle zo belangrijk; samen met verschillende professionele partijen bekijken wij of alles volgens de regels gaat. Is dat niet het geval, dan grijpen we in.”