Meerdere vuurwapens van straat in één dag

De politie heeft op woensdag 17 mei meerdere vuurwapens inbeslaggenomen op diverse locaties en met uiteenlopende oorzaken. Er zijn meerdere personen aangehouden. Elk vuurwapen wordt onderzocht en er wordt bekeken of het mogelijk gebruikt is bij eerdere misdrijven. De politie roept iedereen op om melding te maken van als je weet hebt van iemand die een wapen bezit.

Magneetvissers aan de Vissersdijk

Twee magneetvissers hebben rond 12:45 uur op de brug van de Vissersdijk drie vuurwapens opgevist. Het ging om twee revolvers en een klein pistool. De vuurwapens zijn in beslaggenomen en worden onderzocht of ze eerder gebruikt zijn bij misdrijven en hoe lang ze al in het water hebben gelegen.

Gezamenlijke controle op Station Schiedam

Een gezamenlijke controle met NS en RET leverde woensdagmiddag rond 13:40 uur drie aanhoudingen en een vuurwapen op. Een groepje van drie jongeren werd gecontroleerd. Twee van hen begonnen, nadat zij gefouilleerd waren, de agenten tegen te houden, zodat de derde persoon weg kon rennen. De derde werd snel gepakt en in zijn tas werd een vuurwapen aangetroffen. Alle drie de jongens uit Maassluis zijn aangehouden. Een 15-jarige en een 16-jarige voor het verzet wat zij pleegden en een 18-jarige voor het bezit van een vuurwapen.

Vuurwapen aangetroffen bij voertuigcontrole

Aan de Jacob van Lennepstraat in Dordrecht werd rond 20:00 uur een voertuig gecontroleerd met drie inzittenden. Het drietal werd verzocht het voertuig uit te stappen zodat zij gecontroleerd konden worden. Uiteindelijk bleek er een vuurwapen verstopt te liggen in het voertuig. De bestuurder van het voertuig, een 32-jarige man uit Dordrecht, probeerde nog weg te komen, maar hij werd alsnog gestopt en aangehouden. De andere twee, 25 en 54 uit Dordrecht, zijn ook aangehouden, omdat het onduidelijk is van wie het vuurwapen is.

Aanhouding en inbeslagname voertuig

Bij een aanhouding in een lopend onderzoek werd een voertuig inbeslaggenomen. In het voertuig trof de politie wederom een vuurwapen aan.

34-jarige aangehouden na bedreiging eigenaar Rotterdamse coffeeshop

Ook werd woensdag een 34-jarige man aangehouden voor een bedreiging van een eigenaar van een Rotterdamse coffeeshop. Tijdens doorzoeking van het huis van de verdachte, werd een automatisch vuurwapen aangetroffen.