VEH meldpunt: 1 op de 3 huiseigenaren haakt af bij subsidieaanvraag voor verduurzaming

De investeringssubsidie moet huiseigenaren financieel ondersteunen bij verduurzamingsmaatregelen zoals dak-, vloer of glasisolatie of de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler. Uit het meldpunt van de vereniging blijkt dat huiseigenaren tegen allerlei obstakels aanlopen in het aanvraagproces. Zo zijn de subsidievoorwaarden en vereiste meetmethodes niet duidelijk – meet je bijvoorbeeld het raam met of zonder kozijn. Is de aanvraag online lastig te vinden, worden DigiD’s niet geaccepteerd en ontstaat veel frustratie over alle bewijslast die aanvragers moeten aanleveren. 'Ik kwam er pas na de aanvraag achter dat ik foto’s had moeten maken van de oude staat van mijn woning,' schrijft een van de huiseigenaren.

Daar komt bij dat per verduurzamingsmaatregel een formulier moet worden ingevuld met de juiste meldcode. 'Als aanvrager kom je in een doolhof terecht aan meldcodes. Als de code niet correspondeert met de factuur van je aannemer, moet je daar weer achteraan. Dat zijn vreselijk tijdrovende klussen waar je als consument niet op zit te wachten,' zegt Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis.

Huiseigenaren geven aan minder subsidie te ontvangen dan verwacht, dat geldt met name voor glasisolatie. Waar de overheid spreekt van een subsidiebedrag van ongeveer 15 of 30 procent – afhankelijk van het aantal uitgevoerde maatregelen - blijkt in sommige gevallen zelfs minder dan 5 procent te worden uitgekeerd. Kremer: 'Dat vinden wij een kwalijke zaak. Als je je ramen gaat vervangen, investeer je al snel tienduizenden euro's. Als dan blijkt dat je een veel kleiner deel ervan terugkrijgt, komen mensen al gauw financieel in de knel.' Vereniging Eigen Huis wil dat ook de raamkozijnen worden gesubsidieerd, iets wat nu niet het geval is. Kremer: 'Vooral oudere huizen hebben niet de standaard kozijnen die we nu kennen. Als je daar HR++ of triple glas in laat zetten, ontkom je er niet aan om je kozijnen daarop aan te passen.' Om het aanvraagproces alom toegankelijker te maken, pleit de vereniging ervoor om de verduurzamingssubsidie van tevoren uit te keren in plaats van achteraf. 'Daarmee verlaag je meteen de financiële drempel voor huishoudens die de subsidie niet voor kunnen financieren,' aldus Kremer.

Vereniging Eigen Huis initieerde het subsidiemeldpunt naar aanleiding van een aantal klachten van huiseigenaren. Daarop stroomde de eerste maand bijna 700 meldingen binnen. Het meldpunt opende op 24 maart en is inmiddels gesloten.