Man (76) omgekomen bij ernstig ongeval in Groningse Muntendam

Op de Tussenklappen Oostzijde bij Muntendam heeft zondag rond 09.40 uur een ernstig eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Daarbij is één persoon om het leven gekomen zo meldt de politie zondag. Het gaat om een 76-jarige man die met zijn auto tegen een boom reed.

Hulpverlening

Nadat de melding was binnengekomen van het ongeval werd direct de hulpverlening opgestart. Daarbij werd ook een Mobiel Medisch Team (MMT) met een traumahelikopter naar het ongeval gebracht. De hulpverlening heeft niet mogen baten, de man is ter plekke overleden aan zijn verwondingen. De politie is een onderzoek getart naar de precieze toedracht van het noodlottige ongeval.