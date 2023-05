Man aangehouden na vondst overleden vrouw in Gameren

In het kader van een onderzoek dat uitgevoerd wordt in en om een woning aan de Beemstraat in Gameren is een man aangehouden. Dinsdagmiddag kregen agenten een melding dat er een overleden vrouw was aangetroffen in de woning. Nader onderzoek moet verder uitwijzen wat er precies in de woning gebeurd is en wat de betrokkenheid van de aangehouden man is geweest bij het overlijden van de vrouw.