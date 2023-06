Politie houdt verdachten aan in Zeewolde voor mogelijke drugshandel

Op dinsdagochtend 06 juni heeft de politie een inval gedaan bij een woning aan de Vossendal. Daarbij werd een 21-jarige man door het arrestatieteam aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen. Ook een 18-jarige vrouw werd aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. Verschillende soorten drugs werden in beslag genomen.

De politie kwam de verdachten op het spoor in een lopend onderzoek naar de handel in verschillende soorten drugs en door een mogelijke dreiging met een vuurwapen. Dit onderzoek resulteerde in een doorzoeking van de woning. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om een zogeheten bestuurlijke maatregel op te leggen.