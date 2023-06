Twee verdachten aangehouden in onderzoek internationale drugshandel en witwassen

In een pand aan de Grote Straat in Berg en Terblijt is woensdagmorgen een 40-jarige man aangehouden. Tegelijkertijd is in het Belgische Zutendaal een 55-jarige man aangehouden. De mannen worden verdacht van de handel in verdovende middelen en witwassen.