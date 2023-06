Schaken in de buitenlucht kan nu ook in Bilthoven

Een doosje met schaakstukken natuurlijk en misschien een klein kussentje maar meer heb je niet nodig om vanaf vandaag in de buitenlucht tussen het groen te kunnen schaken in Bilthoven.

Bureninitiatief

De locatie waar maar liefst vier robuuste stenen schaaktafels met stenen stoelen zijn geplaatst is aan de Agaatvlinder in Bilthoven. Het realiseren van de plaatsing is gebeurd op het initiatief van een groep van vier buren die vonden dat de speeltuin in hun straat wel een opknapbeurt kon gebruiken. Eén van de vier buren is hovenier. Hij heeft de machine ter beschikking gesteld om de 450 kg zware stenen schaaktafels te plaatsen en uiteraard ook meegeholpen met het vergroenen van de speeltuin.

Vergroenen dus tegels eruit

'Ons eerste plan was de speeltuin groener maken door de tegels eruit te halen. Dat hebben we gerealiseerd in driekwart jaar met geld van de Provincie Utrecht. Ook de Gemeente De Bilt heeft bijgedragen aan een deel van het project. Het aanleggen van een kinderdoolhof en een wilgentunnel, alle planten en bomen zijn geplant en herplant. Daarvan is 80% inheems, ter bevordering van insecten. Nu staat er nog een glijbaan, maar er komt een duikelrek in het groen. De vervolgstap was dat we graag schaaktafels wilden neerzetten. Daarvoor klopten we aan bij Univé', vertelt een van de buren.

Ontmoeting tussen jong en oud stimuleren

Er zijn vier schaaktafels geplaatst, met als doel meer ontmoetingen tussen jong en oud te stimuleren. Dit vermindert eenzaamheid in de buurt, doordat mensen samen een potje schaak kunnen spelen op uitnodiging. Het is de bedoeling om wekelijks het liefst meerdere schaakmomenten te gaan promoten, zodat er meer cohesie in de wijk komt tussen de buurtbewoners onderling.

Idee

'Het idee is niet van ons zelf, maar hebben we gezien en gelezen in de krant. We hebben hierover ook contact gehad met initiatiefnemer Jesús Medina Molina van Urban Chess en hij heeft ons ook al een beetje geholpen.

Officieel in gebruik genomen

Landelijk staan er nu op 150 openbare plekken zulke mooie vaste tafels om te kunnen schaken in de buitenlucht. Vandaag werd er gelijk flink op los geschaakt nadat wethouder Pim van Veerdonk, samen met één van de initiatiefnemende buren, de vier gloednieuwe schaaktafels om 15.00 uur opende.