Giro555-hulp Turkije en Syrië nog steeds in volle gang. Nieuwe tussenstand €123 miljoen

Op 6 februari werden Turkije en Syrië getroffen door zware aardbevingen. Giro555 kwam de dag erna direct in actie voor de miljoenen slachtoffers. De schade door de aardbevingen is enorm, miljoenen mensen in meerdere provincies in Turkije en Syrië zijn getroffen. Vier maanden later is de hulpverlening door de verschillende organisaties achter Giro555 nog steeds in volle gang. Ook heeft een vijftal extra hulporganisaties zich inmiddels bij de actie aangesloten. De focus ligt op het verlenen van noodhulp zoals het bieden van tijdelijk onderdak, het herstellen van de waterinfrastructuur en psychosociale hulp. Inmiddels staat de teller voor deze actie door de aanhoudende donaties van de Nederlandse bevolking op €123 miljoen.

Mede dankzij het succes van de Giro555-actie konden de hulporganisaties direct in actie komen voor de getroffen bevolking met het bieden van noodhulp zoals tijdelijk onderdak, medische zorg, eten en drinken. Ook deelden de organisaties hulpgoederen uit, zoals hygiënekits, winterkleding en dekens. De overlevenden ontvingen contant geld en cash vouchers zodat ze zelf konden kopen wat ze nodig hadden. Daarnaast is er psychosociale hulp en trauma begeleiding verleend aan de slachtoffers, en zijn er veilige plekken voor kinderen gecreëerd waar zij konden spelen en onderwijs kregen. In februari en maart hadden de slachtoffers nog te maken met temperaturen onder nul, inmiddels is de zomer in beide landen aangebroken en wordt het steeds heter. De organisaties voeren in zowel Turkse en Syrische opvanglocaties reparaties aan de zwaar beschadigde waterinfrastructuur uit. Dit is cruciaal om ziektes zoals cholera te voorkomen. Een overzicht van alle hulp in de eerste drie maanden is op deze interactieve kaart te vinden.

Giro555-actievoorziter Michiel Servaes: “In Turkije en Syrië is door de hulporganisaties achter Giro555 een enorme operatie in gang gezet waardoor al honderdduizenden slachtoffers zijn geholpen. Eind maart was ik zelf in het gebied en werd ik opnieuw getroffen door de ernst en ongekende omvang van deze ramp. Veel gezinnen slapen nog in tenten en gaan een zware tijd tegemoet. We zijn zeer dankbaar voor de vrijgevigheid van het Nederlands publiek. Met de opbrengst voor Giro555 zetten hulpverleners alles op alles om zoveel mogelijk slachtoffers te helpen. Maar we zijn er nog lang niet. Naast de noodhulp die volop doorgaat, en nodig zal blijven, kijken we samen met onze partners ook naar de volgende fase van verwerking en wederopbouw.”

Extra hulp

Naast negen Giro555-leden, zijn er vijf andere hulporganisaties aangesloten die met de gelden van Giro555 in de getroffen gebieden hulp bieden. Het gaat om de Nederlandse hulporganisaties Dokters van de Wereld, Habitat, VNG International, War Child en de Syrische humanitaire organisatie Witte Helmen. Habitat en VNG International houden zich bezig met de wederopbouw in Turkije. Habitat focust op huisvesting, brengt de schade aan huizen in kaart en helpt mensen terug naar huis met herstelwerkzaamheden aan beschadigde huizen. VNG International steunt Turkse gemeenten met expertise op o.a. stedenbouw en ook met trainingen, projectplanning en subsidies.

Dokters van de Wereld biedt medische noodhulp in Turkije en heeft de bestaande noodhulp, net als WarChild in het noodwesten van Syrië uitgebreid. Veel mensen in deze regio waren al op de vlucht voor de burgeroorlog en zijn nu extra getroffen door de aardbevingen. Hierdoor zijn prijzen van basisbenodigdheden sterk gestegen en is er gebrek aan goed bouwmateriaal en brandstof. Deze twee gastdeelnemers richten zich met name op het herstel van onderwijs, gespecialiseerde medische zorg en psychosociale zorg voor kinderen.

Servaes: “Met de toevoeging van deze vijf gespecialiseerde hulporganisaties kunnen we de slagkracht van deze actie verder opschalen. Ze zijn een welkome aanvulling zowel qua specialisatie als expertise op de hulp die nu al geboden wordt. Ieder gebied in Syrië en Turkije kent zijn eigen uitdagingen dus we maken gebruik van elkaars lokale netwerken om samen de meest kwetsbare mensen te bereiken.”

Witte Helmen was één van de eerste organisaties die direct na de aardbeving in staat was om in het moeilijk toegankelijke noordwesten van Syrië slachtoffers van de aardbeving onder het puin vandaan te redden. Met de bijdrage van Giro555 kunnen zij ook de komende periode medische en andere humanitaire hulp aan de slachtoffers blijven bieden en verder opschalen.

De actie voor Turkije en Syrië is nog open voor donaties tot en met eind augustus.