Drie gewonden bij ongeval op N34 bij Emmen

Omstreeks 15.00 uur kwamen vier voertuigen door onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Bij het ongeval raakte volgens de woordvoerder drie personen gewond, waarvan één ernstig.

De weg is enige tijd afgesloten geweest in beide richtingen. Een onderzoek moet meer duidelijkheid geven over de toedracht.