Verkeersongeval met inzet traumahelikopter

Op de Ollandseweg in Sint-Oedenrode vond zaterdagnacht rond 02.35 uur een verkeersongeval plaats. Naast politie en ambulance werd ook het traumateam per helikopter ingevlogen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend.

Rond 3.00 uur verlieten de hulpdiensten de plaats van het incident nadat op het fietspad een emmer water, vermoedelijk over een plas bloed, werd gegooid. Ten minste één persoon is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De traumahelikopter keerde na zijn inzet terug naar zijn thuisbasis in Volkel. De weg tussen Sint-Oedenrode en Olland is niet afgesloten geweest wegens het voorval.