Zeer grote natuurbrand Ter Apel

De brandweer heeft zondagmiddag haar handen vol aan een zeer grote natuurbrand in het Groningse Ter Apel.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten dat de brand is ontstaan in de voormalige vloeivelden. Er zouden drie verschillende brandhaarden zijn.

Om de brand onder controle te krijgen is het bosbrandbestrijdingspeloton ingezet. Ook brandweer uit het naburige Duitsland is betrokken bij het blussen van de brand. De toedracht is niet bekend.