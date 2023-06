Bijna alle 67 glaspanelen van gedenkplaats KWF bij Dronten met hamer vernield

Vrijwel alle 67 glazen gedenkplaten van mensen die aan kanker zijn overleden zijn in de nacht van zondag op maandag in het Koningin Wilhelminabos in Dronten vernield. ‘Dit is echt in- en intriest’, verzuchtten politiemensen die maandagmiddag de ravage in ogenschouw namen.

Vernielingen gedenkplaats KWF Dronten

Het bos in de noordpunt van het Roggebotzand bij Dronten is een ere-monument voor mensen die aan kanker zijn overleden. Het bos herbergt inmiddels de namen van duizenden mensen. Elke naam op een glaspaneel bij de gedenkplek is een klein monumentje. Vrijwel alle 67 glaspanelen zijn met vermoedelijk een hamer kapot geslagen.

Pure vernielzucht

‘Pure vernielzucht’, zeiden politiemensen die maandagmiddag ter plaatse waren. ‘We vermoeden dat de glasplaten met vermoedelijk een hamer kapot zijn geslagen.’

Niet te bevatten

Door KWF kankerbestrijding wordt aangifte gedaan van de vernielingen. ‘De namen van dierbaren zijn op een brute manier weggeslagen. Dat is echt vreselijk. Wie doet zo iets,’ aldus woordvoerster Annebel Schipper van KWF Kankerbestrijding. ‘Het is gewoon niet te bevatten dat een gedenkplaats waar nabestaanden en lotgenoten zo veel steun aan hebben, op een dergelijke manier kapot wordt gemaakt.’

Politie op zoek naar getuigen

De politie neemt deze zaak hoog op. Heeft u in de nacht van zaterdag op zondag iets gezien of gehoord bij of in de buurt van het Koningin Wilhelminabos, bel dan met 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem. 'Uw hulp om deze zaak zo snel mogelijk op te lossen, wordt zeer op prijs gesteld', aldus de politie.