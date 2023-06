Meer Nederlandse bedrijven de grens over: dit moet je weten

Over de grens

Ook kijken ondernemers vaker naar de mogelijkheden over de grens en zien we dat buitenlandse bedrijven zich vandaag de dag juist ook meer in Nederland vestigen. Wanneer je zelf een bedrijf hebt dat al een hele tijd lekker loopt, kan het een interessante optie zijn om je onderneming internationaal gezien uit te breiden. Misschien beschik je over een webwinkel waarmee je ook buitenlandse klanten wil bereiken of wil je je daadwerkelijk vestigen in een ander land. In dit artikel lees je enkele tips en tricks over ondernemen in het buitenland.

Zorg voor een goed vindbare website en/of webshop

Of je nu vanuit Nederland aan de slag gaat of wanneer je uiteindelijk van plan bent om een vestiging van je bedrijf in het buitenland te openen; het is in beide gevallen een must om over een goede website en/of webshop te beschikken die goed vindbaar is in de zoekmachine. Dat kan op verschillende manieren, waaronder met behulp van internationale SEO. Daarmee zorg je ervoor dat je precies weet wat wel of niet werkt in het land waar je aan de slag wil gaan op het gebied van zoekmachineoptimalisatie. Hier heb je altijd een goede strategie voor nodig.

Daarom is het aan te raden om internationale SEO uit te besteden aan een professional zoals een internetbureau dat gespecialiseerd is in SEO en marketing. Zij weten immers precies wat er moet gebeuren om jouw website op de juiste manier vindbaar te laten zijn in de zoekmachines. De website zelf mag sowieso een goede update gebruiken, zodat alle elementen in het buitenland óók duidelijk en professioneel overkomen. Daarmee verbeter je de vindbaarheid ook weer, dus dat is ideaal.

Wees op de hoogte van de zakelijke regels in buitenland

Daarnaast moet je weten dat internationaal werken vaak net even anders gaat dan dat je gewend bent in Nederland. Dat betekent dat het verstandig is om op de hoogte te zijn van de actuele regels en voorwaarden voor bedrijfsvoering in het land van jouw keuze. Doe dit voordat je begint met ondernemen in het buitenland zodat je écht goed op de hoogte bent van wat je zoal moet regelen voor je gaat starten. Dat scheelt je uiteindelijk veel gedoe en geregel.

Wat hierbij een echte aanrader is, is om met mensen te gaan praten die je al voor gingen. Er zijn genoeg Nederlandse ondernemers die de stap hebben gemaakt om in het buitenland aan de slag te gaan. Wie weet ken je wel iemand of kun je een oproepje doen op LinkedIn om in contact te komen met iemand die je kan helpen met de actuele regels en voorwaarden. Kijk ook direct of er nog subsidies beschikbaar zijn waar je gebruik van kunt maken.

Weet hoe je de lokale markt moet leren kennen voor je bedrijf

Voordat je begint met ondernemen in het buitenland moet je wel weten of er überhaupt vraag is naar je product of dienst. In andere woorden: je moet de markt leren kennen, zodat je zeker weet dat er geld te verdienen valt. Uiteraard helpt het des te meer dat je over een product of dienst beschikt dat nog weinig te vinden is in het desbetreffende land, maar dat hoeft zeker niet. Met een goed aanbod en een nog betere marketingstrategie kun je de sprong alsnog wagen.

Stel jezelf wel een paar vragen voordat je begint. Hoe is de markt momenteel; wat speelt er zoal? Wat kan er beter en kun jij die meerwaarde bieden? Tegen welke struikelblokken kun je mogelijk aanlopen? Je moet je daarbij realiseren dat je niet alleen energie en tijd moet steken in het opzetten van je bedrijf in het buitenland, maar ook in het verdiepen in de taal en de cultuur van de plek waar je dat wil doen. Pas daarmee kun je de markt echt goed leren kennen.

Native personeel nodig voor je bedrijf in buitenland

Je bedrijf opzetten in het buitenland is niet het moeilijkst; ermee scoren en succesvol worden, is iets dat lastig kan worden. Daarom is het verstandig om zo goed voorbereid mogelijk ermee te beginnen. De taal leren is dus zeker een must, zodat je kunt communiceren met potentiële klanten, zakelijke partners en andere mensen daar. Maar: wil je gaan voor een écht goede klantenservice dan kan het helpen om in het land native spreken personeel in te huren.

Dit is uiteraard afhankelijk van de branche waarin je werkt en wat je verkoopt. De ene ondernemer is de andere natuurlijk niet. Beschik je over een MKB waarmee je de grens overgaat en ben je dagelijks bezig met klanten en zakelijke partners? In dat geval scheelt het je veel stress en uiteindelijk ook geld wanneer je vanaf de start native sprekend personeel inhuurt. Zij kunnen alle communicatie ter plekke doen. Andere zaken zoals internationale SEO en de markt leren kennen, kan vanuit Nederland al worden gedaan.